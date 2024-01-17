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Ньюкасл проявляет интерес к звезде Баварии

Новости футбола Сегодня, 05:16
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Ньюкасл проявляет интерес к звезде Баварии Ньюкасл проявляет интерес к звезде Баварии

Ньюкасл заинтересован в подписании одного из лидеров мюнхенской Баварии.

По сообщению Кристиана Фалька, «сороки» хотят заполучить полузащитника команды Йозуа Киммиха. Трансфер зимой маловероятен, так как покидать клуб не хочет сам игрок, но вот летом его будущее будет открыто, как и путь к переговорам с мюнхенцами.

За подписание Киммиха Ньюкаслу придется побороться с европейскими грандами. Так, ранее сообщалось, что в трансфере 28-летнего опорника заинтересованы ПСЖ и Манчестер Сити.

Контракт Йозуа с Баварией действителен до лета 2025 года, аTransfermarktоценивает игрока в 75 миллионов евро.

В этом сезоне он принял участие в 21 матче команды из Мюнхена, в которых он забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Всего ж за неполные девять лет в Баварии Йозуа сыграл 368 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 100 асисстов. С мюнхенцами он восьмикратно триумфовал во внутреннем первенстве, а в 2020 году выиграл Лигу чемпионов.

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