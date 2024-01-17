Ньюкасл может отправить Хау в отставку. Известно, кто может стать его преемником

Нынешнее десятое место в турнирной таблице АПЛ и последнее место в группе Лиги чемпионов не вселяют руководству Ньюкасла оптимизм в будущее их наставника Эдди Хау.

По сообщениюLaGazettadelloSport, «сороки» по окончанию сезона готовы попрощаться с английским наставником и ему на замену пригласить от недавно безработного Жозе Моуриньо, который 16 января покинул Рому.

Тем не менее Ньюкасл готов дать время Хау на то, чтобы переломить ситуацию и улучшить результаты команды.

В этом сезоне «сороки» проиграли больше матчей, чем выиграли: 13 побед при 14 поражениях. В целом с ноября 2021 года Хау руководил Ньюкаслом в 105 матчах, в которых он 51 раз выиграл, 23 раза свел матч к ничьей и потерпел 31 поражение.

При Хау «сороки» впервые за 21 год сыграли в групповом этапе Лиги чемпионов, а в еврокубках – впервые за 10 лет.