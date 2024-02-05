Нигерия – Южная Африка: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Начинаются полуфинальные матчи Кубка Африканских Наций. В первой встрече Нигерия встретится с Южной Африкой. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.

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Нигерия – Южная Африка: что нужно знать о матче?

Нигерия демонстрирует довольно убедительные результаты на этом турнире. Только в первом туре КАН они сыграли вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). Однако, в дальнейшем они одерживали только победы. За четыре игры они забили пять мячей и ни разу не пропустили. В плей-офф Нигерия победила Камерун 2:0 и Анголу 1:0.

Южная Африка на групповом этапе проиграла, сыграла вничью и однажды выиграли. Это все равно им помогло выйти в плей-офф. В матчах на вылет они сенсационно прошли Марокко 2:0 и в серии пенальти обыграли Кабо-Верде в четвертьфинале.

Нигерия – Южная Африка: где смотреть онлайн матч?

Матч Кубка африканских наций между Нигерией и Южной Африки пройдет в рамках полуфинала. Состоится он в среду, 7 февраля, и начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.