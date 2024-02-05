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Нигерия – Южная Африка: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Вчера, 14:03
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Нигерия – Южная Африка: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Фото: https://twitter.com/CAF_Online

Начинаются полуфинальные матчи Кубка Африканских Наций. В первой встрече Нигерия встретится с Южной Африкой. DailySports подготовил для вас информацию о том, где смотреть этот матч.

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Нигерия – Южная Африка: что нужно знать о матче?

Нигерия демонстрирует довольно убедительные результаты на этом турнире. Только в первом туре КАН они сыграли вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1). Однако, в дальнейшем они одерживали только победы. За четыре игры они забили пять мячей и ни разу не пропустили. В плей-офф Нигерия победила Камерун 2:0 и Анголу 1:0.

Южная Африка на групповом этапе проиграла, сыграла вничью и однажды выиграли. Это все равно им помогло выйти в плей-офф. В матчах на вылет они сенсационно прошли Марокко 2:0 и в серии пенальти обыграли Кабо-Верде в четвертьфинале.

Нигерия – Южная Африка: где смотреть онлайн матч?

Матч Кубка африканских наций между Нигерией и Южной Африки пройдет в рамках полуфинала. Состоится он в среду, 7 февраля, и начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 18:00
  • Киев – 19:00
  • Ереван – 21:00
  • Астана – 23:00

Нигерия – Южная Африка: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGO
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