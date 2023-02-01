Не только Зиеш: "Челси" облажался с трансфером еще одного игрока

Лондонский “Челси" не сумел продать французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко в стамбульский “Бешикташ”, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба не успело оформить документы на переход игрока до закрытия зимнего трансферного окна. При этом футболист согласовал с турецким клубом условия контракта до лета 2026 года с зарплатой в три миллиона евро в год.

Напомним, что “Челси” точно так же сорвал переход полузащитника Хакима Зиеша в ПСЖ. Лондонцы три раза высылали парижанам неправильные документы и в итоге стороны не успели зарегистрировать трансфер.

28-летний Бакайоко в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за “Милан”, но не провел ни одного матча. Его контракт с “Челси” действует до лета 2024 года.

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