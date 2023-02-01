Родной клуб Энцо Фернандеса получит рекордную сумму за переход игрока в "Челси"

“Ривер Плейт” солидно заработал на трансфере Энцо Фернандеса из “Бенфики” в “Челси”.

Как пишет источник, аргентинская команда получит 25% от 121 миллиона евро, а это около 30 миллионов.

В то же время журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло отмечает, что со временем “Ривер Плейт” получит еще 4 миллиона в виде солидарных выплат.

Интересно, что летом 2022 года “Бенфика” купила футболиста у аргентинцев за 18 миллионов.