"Мы должны проявлять мужество и страсть". Харри Кейн анонсирует тяжелое испытание для Баварии

Харри Кейн выступает в Бундеслиге всего первый сезон, но уже успел побить множество рекордов и достичь невероятных высот. Англичанин сравнялся с семнадцатилетним рекордом Луки Тони, забив уже 24 гола в немецком Чемпионате за мюнхенскую Баварию, последний из которых он оформил в ворота Боруссии Мёнхенгладбах во вчерашнем матче (3:1).

После этой игры капитан сборной Англии заявил, что следующий поединок для Баварии станет настоящим испытанием и команде нужно быть настроенной на этот матч. Следующий раз команда Кейна выйдет на поле против лидера Бундесилиги – Байер Леверкузена.

Выступая перед журналистами, Кейн сказал:

«Мы знаем, что в субботу нас ждет действительно тяжелое испытание. Они – хорошая команда и играют в хороший футбол, но, как всегда, футбол – это нечто большее. Мы должны сражаться, проявлять мужество и страсть. И это то, что мы будем делать»

Бывшая звезда Тоттенхэма продемонстрировал отличную форму с тех пор, как летом переехал в Мюнхен. В 27 матчах во всех турнирах нападающий забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Он на пути к тому, чтобы побить абсолютный рекорд лиги, который принадлежит Роберту Левандовски. В сезоне 2020/21 поляк сумел 41 раз отличиться в воротах соперника.