Наполи арендовал полузащитника сборной Кот-д'Ивуара

Наполи арендовал полузащитника Борнмута и сборной Кот-д'Ивуара Хамеда Траоре.

Арендное соглашение подписано до конца текущего сезона. Также у неаполитанского клуба будет возможность выкупить контракт футболиста.

По неофициальной информации, если Наполи захочет оставить футболиста у себя, то им придется заплатить 25 миллионов евро.

23-летний Траоре стал игроком Борнмута в январе 2023 года. Сначала Вишни арендовали футболиста у Сассуоло, затем выкупили его контракт за 25 миллионов евро.

В общей сложности он сыграл за английскую команду всего 13 матчей. В текущем сезоне на счету хавбека шесть матчей (по три в чемпионате и Кубке Англии) и один точный удар.

Ранее мы сообщали, что Наполи решил наказать своего полузащитника, который отказался продлевать контракт с клубом.