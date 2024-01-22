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Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки

Новости футбола Сегодня, 03:19
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки

Лидер сборной Египта Мохамед Салах, который получил травму подколенного сухожилия в матче группового этапа Кубка африканских наций против Ганы (2:2), официально возвращается в Ливерпуль для прохождения лечения.

Как говорится в заявлении Футбольной ассоциации Египта, Салах может вернуться в расположение сборной, если она пробьется в полуфинал турнира.

Сегодня Египет сыграет против сборной Кабо-Верде, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Египет с 2 очками в активе занимает вторую позицию. У Ганы и Мозамбика по 1 баллу.

За свою карьеру Мохамед Салах сыграл за сборную Египта 96 матчей, в которых забил 54 гола и отдал 32 ассиста.

Ранее главный тренер Египта Руй Витория говорил, что травма Салаха не вызывает опасений.

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