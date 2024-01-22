Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки
Новости футбола Сегодня, 03:19
Наибольшая звезда африканского футбола рискует больше не сыграть на Кубке Африки
Лидер сборной Египта Мохамед Салах, который получил травму подколенного сухожилия в матче группового этапа Кубка африканских наций против Ганы (2:2), официально возвращается в Ливерпуль для прохождения лечения.
Как говорится в заявлении Футбольной ассоциации Египта, Салах может вернуться в расположение сборной, если она пробьется в полуфинал турнира.
Сегодня Египет сыграет против сборной Кабо-Верде, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Египет с 2 очками в активе занимает вторую позицию. У Ганы и Мозамбика по 1 баллу.
За свою карьеру Мохамед Салах сыграл за сборную Египта 96 матчей, в которых забил 54 гола и отдал 32 ассиста.
Ранее главный тренер Египта Руй Витория говорил, что травма Салаха не вызывает опасений.
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