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Главный тренер сборной Египта поделился информацией о травме Салаха

Новости футбола Сегодня, 04:15
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Главный тренер сборной Египта поделился информацией о травме Салаха Главный тренер сборной Египта поделился информацией о травме Салаха

Главный тренер сборной Египта Руй Витория рассказал о состоянии звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха, который не доиграл вчерашний матч Кубка африканских наций против Ганы (2:2) из-за повреждения.

Португальский тренер считает, что травма нападающего не является серьезной. Витория даже не теряет надежды, что Салах будет готов к следующему матчу против Мозамбика.

“Надеюсь, у Мохамеда нет большой проблемы. Но в первом тайме были сложности, потому что потеряли один слот на замену. Во втором тайме имели только два слота для замены. Сейчас не знаю насчет серьезности повреждения Салаха, еще рано что-то говорить. Думаю, что нет ничего серьезного, но давайте посмотрим, выздоровеет ли он к следующей игре”, – цитирует Виторию Daily Mirror.

В текущем сезоне Салах отметился 18 голами и 9 голевыми передачами за Ливерпуль по всех турнирах.

Против Мозамбика сборная Египта сыграет 22 января. В стартовых двух матчах турнира команда Руя Витории набрава 2 очка.

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