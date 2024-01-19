Главный тренер сборной Египта поделился информацией о травме Салаха

Главный тренер сборной Египта Руй Витория рассказал о состоянии звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха, который не доиграл вчерашний матч Кубка африканских наций против Ганы (2:2) из-за повреждения.

Португальский тренер считает, что травма нападающего не является серьезной. Витория даже не теряет надежды, что Салах будет готов к следующему матчу против Мозамбика.

“Надеюсь, у Мохамеда нет большой проблемы. Но в первом тайме были сложности, потому что потеряли один слот на замену. Во втором тайме имели только два слота для замены. Сейчас не знаю насчет серьезности повреждения Салаха, еще рано что-то говорить. Думаю, что нет ничего серьезного, но давайте посмотрим, выздоровеет ли он к следующей игре”, – цитирует Виторию Daily Mirror.

В текущем сезоне Салах отметился 18 голами и 9 голевыми передачами за Ливерпуль по всех турнирах.

Против Мозамбика сборная Египта сыграет 22 января. В стартовых двух матчах турнира команда Руя Витории набрава 2 очка.