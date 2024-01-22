На Australian Open 2024 установлено два исторических рекорда

22 января завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

Последним поединком игрового дня была встреча Александра Зверева и Кэмерона Норри. Представитель Германии обыграл британца в пяти сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).

Этот матч стал 36-м 5-сетовиком на австралийском мейджоре. Такое количество матчей с максимальным количеством партии в мужском одиночном разряде было сыграно впервые на кортах Мельбурна.

Также впервые в истории в четвертьфинал Australian Open пробились первые 6 сеяных:

Новак Джокович (Сербия) [1]

Карлос Алькарас (Испания) [2]

Даниил Медведев [3]

Янник Синнер (Италия) [4]

Андрей Рублев [5]

Александр Зверев (Германия) [6]

Поединки ¼ финала Aus Open 2024 состоятся 23-24 января.

Видеообзор матча Александр Зверев - Кэмерон Норри