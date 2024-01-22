На Australian Open 2024 установлено два исторических рекорда
Новости тенниса Сегодня, 13:50
ФОТО: Pavlo Gonchar
22 января завершились все матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
Последним поединком игрового дня была встреча Александра Зверева и Кэмерона Норри. Представитель Германии обыграл британца в пяти сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).
Этот матч стал 36-м 5-сетовиком на австралийском мейджоре. Такое количество матчей с максимальным количеством партии в мужском одиночном разряде было сыграно впервые на кортах Мельбурна.
Также впервые в истории в четвертьфинал Australian Open пробились первые 6 сеяных:
- Новак Джокович (Сербия) [1]
- Карлос Алькарас (Испания) [2]
- Даниил Медведев [3]
- Янник Синнер (Италия) [4]
- Андрей Рублев [5]
- Александр Зверев (Германия) [6]
Поединки ¼ финала Aus Open 2024 состоятся 23-24 января.
Видеообзор матча Александр Зверев - Кэмерон Норри
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