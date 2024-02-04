Клопп остался недоволен судейством после поражения от Арсенала

В центральном матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде уступил Арсеналу (1:3). Мерсисайдцы допустили ряд грубых ошибок в защите, что и привело к поражению команды.

Высказался о поединке главный тренер Красных Юрген Клопп. В частности, у немецкого специалиста возникли вопросы к некоторым судейским решениям.

«В целом мы можем признать, что Арсенал заслужил три очка. Обстоятельства матча складывались странным образом. Мы ставили перед собой цель, как и в Кубковом матче. В той игре у нас было еще больше шансов. Мы забили гол перед самым перерывом, хотя не нанесли ни одного удара в створ — это немного странно. Сегодня нам пришлось адаптироваться во многих моментах. Многое пошло против нас. Этот рефери дал нам красную карточку в матче против Сити за борьбу Бернардо и Салаха. Удержание Хаверца Конате… Габриэль сделал то же самое с Нуньесом, и там без желтой карточки», - подытожил Клопп.

Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, но Арсенал приблизился на расстояние двух очков. Манчестер Сити имеет две игры в запасе и опережает Красных по потерянным очкам.