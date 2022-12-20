"Манчестер Сити" отправит бразильского нападающего на родину

Бразильский нападающий “Манчестер Сити” Кайки перейдет в “Байю”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, бразильский клуб договорился об аренде футболиста. Кайки уже прошел медицинское обследование и присоединится к новому клубу в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 19-летний Кайки выступает за “Пасуш де Феррейру” на правах аренды, провел девять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с “Манчестер Сити” действует до лета 2026 года.

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