"Реал" вновь интересуется Мбаппе

Мадридский “Реал” вновь интересуется нападающим “Пари Сен-Жермен” Килианом Мбаппе, сообщает Relevo.

По сведениям источника, президент королевского клуба Флорентино Перес хочет приобрести француза, несмотря на его отказ перейти в “Реал” минувшим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать форварда за 300-350 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ и сборную Франции 32 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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