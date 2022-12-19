Мбаппе отреагировал на поражение Франции в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе кратко прокомментировал поражение национальной команды в финале чемпионата мира-2022 от сборной Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4)

“Мы вернемся”, - написал Мбаппе в своем Twitter.

На ЧМ-2022 23-летний Мбаппе принял участие в семи матчах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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