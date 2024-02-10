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Манчестер Сити – Эвертон. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 03:00
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Манчестер Сити – Эвертон. Ориентировочные составы и последние новости Фото с сайта sportskeeda.com/Автор неизвестен

Сегодня стартует 24-й тур Английской Премьер-лиги. Матчем, который будет открывать этот игровой день станет встреча действующего чемпиона страны Манчестер Сити, который на своем поле примет одного из аутсайдеров высшего дивизиона Англии, который оказался на дне турнирной таблицы не по своей воле – Эвертона.

Для гостей этот матч будет довольно сложным не только потому что им будет противостоять команда Холанна и де Брюйне, а также потому, что у «горожан» нет ни одной потери среди игроков, а вот Эвертону точно не смогут помочь находящиеся в лазарете Деле Алли и Андре Гомеш. Также под вопросом остается участие Арно Данжумы, Абдулая Дукуре и Амаду Онана.

Многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов. Также не осталось в стороне и авторитетное британское издание The Mirror.

Все вышеупомянутые источники однозначно сошлись в стартовом составе Манчестер Сити, что не странно учитывая полный состав и необходимость «горожанам» бороться за каждый бал в Премьер-лиге.

В воротах, без изменений, будет Эдерсон, а четверо защитников Гвардиол, Аке, Диас и Уокер будут ему помогать обороняться. В полузащите нас ждет пятерка из Родри, Фодена, де Брюйне, Альвареса и Силвы, при чем первый будет опорным, ну а на острие атаки будет звездный нападающий команды – Эрлинг Холанн.

  • Ориентировочный состав Манчестер Сити:

Эдерсон - Гвардиол, Аке, Диас, Уокер - Родри, Фоден, де Брюйне, Альварес, Силва – Холанн

Касательно ориентировочного состава Эвертона некоторые источники разошлись во мнении касательно одной из позиций.

Никто не сомневается, что в воротах будет голкипер сборной Англии – Джордан Пикфорд. В защите слева и в центре все ожидают увидеть Виталия Миколенко, Джарреда Брантуэйта и Джеймса Тарковски, а вот с правым флангом остаются вопросы. По мнению Sofascore и Fotmob Шон Дайч сделает выбор в пользу Шеймуса Коулмена, Whoscored и The Mirror ставят на эту позицию Нейтана Паттерсона, а по версии Besoccer там и вовсе сыграет Бен Годфри.

В полузащите все источники спрогнозировали появление Дуайта Макнила, Идрисса Гейе, Джеймса Гарнера и Эшли Янга. Впереди будет находится Джек Харрисон, а единственным нападающим будет Доминик Калверт-Льюин.

  • Ориентировочный состав Эверона:

Пикфорд - Миколенко, Брантуэйт, Тарковски, Коулмен/Паттерсон/Годфри - Макнил, Гейе, Гарнер, Янг – Харрисон - Калверт-Льюин

Sofascore

Ориентировочный состав команд на матч Манчестер Сити – Эверон по версии Sofascore

Fotmob

Ориентировочный состав команд на матч Манчестер Сити – Эверон по версии Fotmob

Whoscored

Ориентировочный состав команд на матч Манчестер Сити – Эверон по версии Whoscored
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