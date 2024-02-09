Лопес защитил пояс чемпиона WBO в первом полусреднем весе

Американец Теофимо Лопес успешно провел защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе. 26-летний боксер решением судей побил другого американца – Джемейна Ортиса.

Бой продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Теофимо: 117:111 и 115:113.

Для Лопеса это был второй бой в новой для него весовой категории. Ранее он завоевал титул WBO в бою против Джоша Тэйлора. Тогда он также победил решением судей.

Напомним, накануне боя оба боксера показали одинаковый вес – 63,32 кг.

В прошлом году Ортис побил мексиканца Антонио Морана, а перед этим уступил Василию Ломаченко.