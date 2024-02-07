"Я никуда не уйду". Фьюри анонсировал сразу пять боев
Новости бокса Сегодня, 09:21
"Я никуда не уйду". Фьюри анонсировал сразу пять боев
Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен провести еще пять поединков прежде чем завершить боксерскую карьеру.
“Цыганский король” намерен по два раза отбоксировать против Александра Усика и Энтони Джошуа, а также провести реванш с Фрэнсисом Нганну.
«Я никуда не уйду. У меня есть план: два боя с Усиком, два поединка с Джошуа и реванш против Нганну, прежде чем я завершу карьеру», — заявил Фьюри.
18 мая Фьюри должен провести объединительный бой против Александра Усика. Изначально самый ожидаемый поединок 2024 года планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за травмы британца.
В своем последнем бою в октябре Фьюри с трудом одолел Франсиса Нганну, побывав нокдауне в третьем раунде.
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление
Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира
Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд
Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста
Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
Новости гольфа Сегодня, 14:27 Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года