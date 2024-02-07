"Я никуда не уйду". Фьюри анонсировал сразу пять боев

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что намерен провести еще пять поединков прежде чем завершить боксерскую карьеру.

“Цыганский король” намерен по два раза отбоксировать против Александра Усика и Энтони Джошуа, а также провести реванш с Фрэнсисом Нганну.

«Я никуда не уйду. У меня есть план: два боя с Усиком, два поединка с Джошуа и реванш против Нганну, прежде чем я завершу карьеру», — заявил Фьюри.

‼️ Tyson Fury on Instagram today confirming that he won't be retiring any time soon and maps out his five-fight plan to face Oleksandr Usyk twice, Anthony Joshua twice, then rematch Francis Ngannou: "I ain't going nowhere."



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/zmjbu3Z9Me — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2024

18 мая Фьюри должен провести объединительный бой против Александра Усика. Изначально самый ожидаемый поединок 2024 года планировался на 17 февраля, но был перенесен из-за травмы британца.

В своем последнем бою в октябре Фьюри с трудом одолел Франсиса Нганну, побывав нокдауне в третьем раунде.