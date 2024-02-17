Лидер Манчестер Юнайтед отклонил очень выгодное предложение от саудовского клуба зимой

Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш мог сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Николо Скиры, португалец получил очень выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии в январе. Но игрок отказал неназванному клубу и решил остаться в Англии.

В текущем сезоне атакующий хавбек провел 32 матча за Красных дьяволов во всех турнирах, в которых он записал на свой счет по семь голов и результативных передач.

Португалец играет за английский клуб с января 2020 года, когда его за 65 миллионов евро купили у Спортинга. Контракт португальского футболиста с манкунианским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Манчестер Юнайтед занимает шестое место в английской Премьер-лиге. В воскресенье, 18 января, команда Эрика тен Хага сыграет против Лутона на выезде.