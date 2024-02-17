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Лидер Манчестер Юнайтед отклонил очень выгодное предложение от саудовского клуба зимой

Новости футбола Сегодня, 09:52
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Лидер Манчестер Юнайтед отклонил очень выгодное предложение от саудовского клуба зимой Лидер Манчестер Юнайтед отклонил очень выгодное предложение от саудовского клуба зимой

Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш мог сменить клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Николо Скиры, португалец получил очень выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии в январе. Но игрок отказал неназванному клубу и решил остаться в Англии.

В текущем сезоне атакующий хавбек провел 32 матча за Красных дьяволов во всех турнирах, в которых он записал на свой счет по семь голов и результативных передач.

Португалец играет за английский клуб с января 2020 года, когда его за 65 миллионов евро купили у Спортинга. Контракт португальского футболиста с манкунианским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Манчестер Юнайтед занимает шестое место в английской Премьер-лиге. В воскресенье, 18 января, команда Эрика тен Хага сыграет против Лутона на выезде.

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