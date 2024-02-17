Лутон Таун – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости

В воскресенье, 18 февраля, состоится всего два матча в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги, одним из которых будет противостояние Лутон Тауна и Манчестер Юнайтед.

Каждая команда в этом матче будет преследовать собственные цели. Лутон Таун продолжает борьбу за выживание и находится всего в одном очке от зоны вылета, а Манчестер Юнайтед пытается зацепится за зону еврокубков и для этого «красным дьяволам» не хватает всего пять балов.

Многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов. Не остался в стороне и одна из главных европейских телесистем –Eurosport.

В первую очередь стоит отметить, что в каждой из команд есть потери перед матчем.

«Шляпникам» не смогут помочь Мадс Андерсен, Том Локьер и Марвелус Накамба. Также под вопросом остается возможность выхода на поле Фреда Оньединмы и Даики Хасиока. У Манчестер Юнайтед также пять потерь, а именно: Аарон Ван-Биссака, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес и Мейсон Маунт. Все десять игроков находятся в лазарете своих команд.

Касательно состава Лутон Тауна, все вышеупомянутые источники разделились во мнении касательно некоторых игроков.

Ворота, ожидаемо, будет защищать Томас Камински. В защите, наверняка, сыграют слева Амари Белл и в центре Габриэль Ошо, а вот кто будет на правом фланге пока остается под вопросом. По мнению всех источников, кроме Besoccer, это будет Теден Менги, а вот сам портал Besoccer считает, что Роб Эдвардс выпустит Риса Берка.

Также и в полузащите мнения источников разошлись. Все надеются увидеть в стартовом составе Элфи Доути, Росса Баркли и Альбера Самби Локонга. Остается вопросом с игроком на правом фланге. По мнению Sofascore, Fotmob иEurosport это будет Исса Каборе, а Besoccer и Whoscored считают, что Чидозе Огбене, которого Sofascore, Fotmob иEurosport ставят на правый фланг нападения.

На левом фланге нападения наверняка будет капитан Карлтон Моррис, а на острие Элайджа Адебайо. На правый фланг нападения Besoccer ставит Джордана Кларка, а Whoscored – Андроса Таунсенда.

Ориентировочный состав Лутон Тауна:

Камински – Белл, Ошо, Менги/Берка – Доути, Баркли, Локонга, Каборе/Огбене – Моррис, Адебайо, Огбене/Кларк/Таунсенд

Мнения касательно состава Манчестер Юнайтед также было неоднозначным. На воротах скорее всего будет Андре Онана. В защите справа будет Диогу Дало, а в центре Гарри Магвайр и Рафаэль Варан. Остается вопрос касательно левого защитника, и по мнению всех источников кроме Whoscored это будет Люк Шоу, а вот сам портал Whoscored ставит на эту позицию Виктора Линделёфа.

Это является единственным разногласием источников касательно состава Манчестер Юнайтед. Линия полузащиты и атаки у команды стабильна и все источники сошлись во мнении, кто там сыграет.

В полузащите будут Каземиро, Кобби Мейну, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Единственным нападающим, скорее всего, тен Хаг поставит Расмуса Хёйлунна.

Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед:

Онана – Шоу/Линделёф, Магвайр, Варан, Даллот – Каземиро, Мейну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хёйлунн

Sofascore

Fotmob

Whoscored

Eurosport

Напомним, что начало поединка запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени.