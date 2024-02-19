Лидер Баварии едва не подрался с ассистентом Тухеля после матча против Бохума

После провальных результатов в последних матчах атмосфера внутри Баварии накалена до предела.

Как сообщает Патрик Штрассер, после сенсационного поражения от Бохума (2:3) между одним из лидеров команды Йозуа Киммихом и помощником Томаса Тухеля Жолтом Левом состоялся разговор на повышенных тонах, который едва не перешел в драку.

В матче против Бохума Киммих был заменен при счете 1:2 на 63-й минуте, а вместо него за мюнхенцев дебютировал Брайан Сарагоса.

Когда Киммих оказался на скамейке для запасных, он едва сдерживал слезы.

🚨 After the final whistle in the Bayern game, there were furious discussions and almost a physical scuffle between Joshua Kimmich and assistant coach Zsolt Löw.



✍️ @AZ_Strasser pic.twitter.com/uvNHsXsmai — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 19, 2024

Напомним, Бавария впервые с 2015 года потерпела три поражения во всех турнирах подряд. Несмотря на это, клуб не планирует увольнять Томаса Тухеля до конца сезона.