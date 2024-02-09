Легендарный игрок Реала высмеял Атлетико после новости о введении синей карточки

8 февраля международный совет футбола (IFAB) принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Ее будут давать за умышленный срыв атаки соперника и несогласие с арбитром. Игрока, который получил синюю карточку, будут удалять с поля на 10 минут.

35-летний бывший игрок Реала», легенда Арсенала и сборной Германии Месут Озил потроллил мадридский Атлетико в своем Twitter на фоне слухов о введении синей карточки:

“Значит, Атлетико Мадрид будет играть только с шестью игроками? 🤔🟦”, – написал Месут.

Озил отыграл в Реале 4 сезона (с 2010 по 2014 год), провел 105 поединков и забил 19 голов.