Ла Лига назвала 5 претендентов на приз лучшему игроку месяца

Ла Лига огласила имена пяти футболистов, которые претендуют на приз лучшему футболисту по итогам января.

На награду претендуют: правый защитник Реала Дани Карвахаль, форвард Барселоны Ферран Торрес, атакующий полузащитник Бетиса Иско, центральный полузащитник Лас-Пальмаса Кириан Родригес и нападающий Жироны Артем Довбик.

По результатам декабря лучшим футболистом был признан Артем Довбик.

Напомним, на выходных гол Каравахаля на последних минутах принес Реалу победу над Альмерией (3:2), Иско оформил дубль против Барселоны (2:4), но Ферран Торрес в той же игре сделал хет-трик, а на счету Довбика три гола в ворота Севильи.

После 21 тура Жирона лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на 1 очко. Однако у команды Карло Анчелотти есть 1 игра в запасе.