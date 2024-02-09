Клопп рассказал о состоянии Тьяго Алькантары

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о состоянии центрального полузащитника команды Тьяго Алькантары, который получил очередную травму в матче против Арсенала.

“Неприятно, поскольку он выглядел фантастически на тренировках... а затем новая проблема с мышцами. Я ожидаю, что Тьяго снова будет доступен в этом сезоне. Это не большая травма”, – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем против Бернли.

Напомним, Тьяго Алькантара был вне игры 10 месяцев, а в недавнем матче против Арсенала вернулся на поле и сыграл 13 минут. После матча испанец снова ощутил дискомфорт в мышце.

Контракт Алькантары с Ливерпулем истекает летом этого года. Он покинет клуб на правах свободного агента.

После 23 туров Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 51 очком в активе.