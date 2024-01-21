Клопп рассказал, что изменил Ливерпуль в перерыве для победы над Борнмутом

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о разгромной победе своей команды над Борнмутом (4:0) в 21-м туре Премьер-лиги.

Мерсисайдцы победила благодаря дублям Дарвина Нуньеса и Диогу Жоты. Все четыре гола были забиты во втором тайме.

«Второй тайм мы сыграли намного лучше, чем первый. Соперник чувствовал себя хорошо, и я действительно считаю, что мы плохо начали матч. Мы не были достаточно гибкими, открывали длинную позицию, когда нам следовало бы открыть короткую, и наоборот.

Левый фланг был совершенно статичным. В перерыве я сказал ребятам, что все не так плохо. Мы не играли должным образом, но счет все равно был 0:0. После перерыва мы перестроились и начали играть гораздо свободнее. Поддержка линии атаки стала намного более эффективной. Мы были спокойны и уверенны», - сказал Клопп после матча.