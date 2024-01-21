Ливерпуль разбил Борнмут благодаря голам Жоты и Нуньеса

Борнмут в рамках 21-го тура английской Премьер Лиги принимал Ливерпуль. Хозяева набрали неплохой ход в последних матчах и забрались на 12-е место в таблице, а «красные» приехали в статусе лидера турнира. Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами перед этой игрой. Например, Юрген Клопп не мог рассчитывать на Салаха, Эндо, Собослая, Робертсона и Александера-Арнольда.

Ливерпуль на правах фаворита действовал активнее, однако до реальной угрозы воротам хозяев дело доходило редко. С началом второго тайма Ливерпуль принялся атаковать с удвоенной энергией, что дало свои плоды на 49-й минуте, когда передачей Диогу Жоты воспользовался Дарвин Нуньес. Еще через 20 минут Жота забил сам. Португалец получил передачу от Гакпо, обработал мяч и точным ударом от штанги удвоил преимущество своей команды. Еще через десять минут вингер оформил дубль, а окончательный счет на табло установил Дарвин Нуньес.

Борнмут — Ливерпуль — 0:4

Гол: Нуньес 49, 90+3, Диогу Жота 71, 80.