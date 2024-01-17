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Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января

Новости футбола Сегодня, 17:06
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января

Dailysports собрал для вас все главные трансферные новости и слухи, которые фигурировали в СМИ в среду, 17 января.

Ньюкасл заинтересован в подписании Киммиха

Ньюкасл заинтересован в подписании одного из лидеров мюнхенской Баварии Йозуа Киммиха. Трансфер зимой маловероятен, так как игрок не хочет покидать мюнхенский клуб в январе, но вот летом его будущее будет открыто. За Киммиха Ньюкаслу придется побороться с многими топ-клубами.

Барселона вступила в борьбу за Кальвина Филлипса

В полку претендентов на полузащитника Манчестер Сити Кальвина Филлипса прибыло. Барселона хочет арендовать хавбека. Кандидатура англичанина является личной прерогативой спортивного директора блаугранас Деку.

Фирмино решил остаться в Саудовской Аравии

Экс-форвард Ливерпуля Роберто Фирмино решил остаться в Аль-Ахли и не менять клубную прописку в январе, несмотря на многочисленные слухи в СМИ. Ранее сообщалось, что возможность аренды форварда рассматривает Челси, а в начале января была информация об интересе к Фирмино со стороны другого клуба со столицы Великобритании – Фулхэма.

Ньюкасл может отправить Хау в отставку и готов пригласить на его место Моуриньо

Руководство Ньюкасла по окончании сезона готово попрощаться с главным тренером команды Эдди Хау. Такое решение назревает в связи с неудовлетворительными результатами команды.

По информации СМИ, ему на замену могут пригласить от недавно безработного Жозе Моуриньо, который 16 января покинул Рому.

Барселона пригласит Митчела на замену Хави

Главный тренер сенсационной Жироны Мичел следующим летом сменит Хави в Барселоне, сообщает журналист El Chiringuito. Руководство блаугранас уже провело три встречи с 48-летним специалистом, на которых они существенно продвинулись в переговорах.

Челси выставил ценник Реалу за Кепу

Челси определился с ценой за вратаря Кепу Аррисабалагу, который на правах аренды выступает за мадридский Реал. По сообщению The Athletic, «аристократы» попросят за своего голкипера примерно 17 миллионов евро в летнее трансферное окно. Утверждается, что Королевский клуб не готов столько платить за дублирующего вратаря.

Брентфорд объявил об аренде Серхио Регилона

Брентфорд объявил об аренде левого защитника Тоттенхэма Серхио Регилона. Арендное соглашение испанского футболиста рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.

Манчестер Юнайтед нацелился на форварда Болоньи Джошуа Зиркзе

Манчестер Юнайтед выбрал серьезной трансферной целью на лето нападающего Джошуа Зиркзе. Ныне переговорный процесс перебывает на начальной стадии, но «красные дьяволы» уже контактировали с представителями клуба Серии А. За прогрессом 22-летнего нидерландца следят так же в Баварии.

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