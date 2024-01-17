Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма

Брентфорд объявил об аренде левого защитника Тоттенхэма Серхио Регилона.

Арендное соглашение испанского защитника рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.

«Регилон идеально подходит нам: он проверенный игрок Премьер-лиги во всех аспектах. Он соответствует тому, что мы хотим. Серхио хорош в атаке, у него точный навес и очень хорошая левая нога. У него есть опыт, который нам нужен, чтобы дополнить команду", - прокомментировал подписание главный тренер Брентфорда Томас Франк.

Sergio is a bee! 🐝



Reguilón has joined Brentford on loan from Tottenham Hotspur until the end of the season@premierleague | #BrentfordFC 🔴 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 17, 2024

Регилон перешел в Тоттенхэм из Реала в 2020 году. Шпоры заплатили за испанца 30 миллионов евро. В общей сложности он сыграл 67 матчей в составе Шпор и забил два гола.

Первую половину текущего сезона испанец провел в аренде в Манчестер Юнайтед, где сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт испанского футболиста с лондонской командой действителен до лета 2025-го года.