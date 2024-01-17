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Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма

Новости футбола Сегодня, 15:33
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма

Брентфорд объявил об аренде левого защитника Тоттенхэма Серхио Регилона.

Арендное соглашение испанского защитника рассчитано до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.

«Регилон идеально подходит нам: он проверенный игрок Премьер-лиги во всех аспектах. Он соответствует тому, что мы хотим. Серхио хорош в атаке, у него точный навес и очень хорошая левая нога. У него есть опыт, который нам нужен, чтобы дополнить команду", - прокомментировал подписание главный тренер Брентфорда Томас Франк.

Регилон перешел в Тоттенхэм из Реала в 2020 году. Шпоры заплатили за испанца 30 миллионов евро. В общей сложности он сыграл 67 матчей в составе Шпор и забил два гола.

Первую половину текущего сезона испанец провел в аренде в Манчестер Юнайтед, где сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Контракт испанского футболиста с лондонской командой действителен до лета 2025-го года.

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