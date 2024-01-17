Барселона вступила в борьбу за хавбека Манчестер Сити

Барселона присоединилась к числу претендентов на полузащитника Манчестер Сити Кальвина Филлипса. Речь идет об арендной сделке.

По информации Diario AS, в подписании хавбека заинтересован лично спортивный директор блаугранас Деку. Португалец считает, что полузащитник поможет Барселоне обрести баланс, которого не хватает команде.

Ранее сообщалось, что приоритетом для Манчестер Сити является продажа футболиста в январе. Горожане могут согласиться на аренду Филлипса, при условии его новый клуб сможет компенсировать хотя бы часть оклада игрока.

Интерес к Филлипсу также проявляют Ньюкасл, Вест Хэм, Эвертон, Кристал Пэлас и Ювентус.

Кальвин выступает за горожан с лета 2022 года. В текущем чемпионате англичанин сыграл лишь в десяти матчах Сити, отметившись одним голом.