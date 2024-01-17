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Барселона уже определилась с заменой Хави

Новости футбола Сегодня, 06:14
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Барселона уже определилась с заменой Хави Барселона уже определилась с заменой Хави

Главный тренер сенсационной Жироны Мичел следующим летом сменит Хави в Барселоне, сообщает журналист El Chiringuito.

Руководство Барселоны уже провело три встречи с 48-летним спецаилистом, на которых они существенно продвинулись в переговорах.

Барселона недовольна игрой и результатами команды в этом сезоне под руководством Хави, с которым она в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу. Действующий контракт Хави с блауграной рассчитан до лета 2025 года.

Мичел тренирует Жирону с лета 2021 года. Под его руководством команда вернулась в Ла Лигу, а в этом сезоне неожиданно лидирует в чемпионате после 20 туров. Однако Реал отстает лишь на 1 очко и имеет в запасе одну игру.

Барселона идет лишь четвертой, а несколько дней назад уступила Реалу (1:4) в финале Суперкубка Испании.

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