Карим Бензема покинул тренировку Аль-Иттихад. Известна причина такого действия

Французский нападающий Аль-Иттихад Карим Бензема покинул тренировку своей команды, сообщает Marca.

По информации источников, этот инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Футболист решил покинуть тренировочную сессию после того, как главный тренер Марсело Гальярдо попросил его заниматься отдельно от команды. Таким образом, Карим Бензема не примет участие в матче Профессиональной лиги против Аль-Таи.

Напомним, что в январе ходила информация о том, что Бензема хочет вернуться в Европу, но для этого ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты. Среди претендентов на его трансфер называли Челси и Арсенал, не исключалось и его возвращение в родной Лион.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отметился 12 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах.