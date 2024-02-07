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Карим Бензема покинул тренировку Аль-Иттихад. Известна причина такого действия

Новости футбола Сегодня, 10:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Карим Бензема покинул тренировку Аль-Иттихад. Известна причина такого действия Фото: https://twitter.com/DeadlineDayLive

Французский нападающий Аль-Иттихад Карим Бензема покинул тренировку своей команды, сообщает Marca.

По информации источников, этот инцидент произошел в понедельник, 5 февраля. Футболист решил покинуть тренировочную сессию после того, как главный тренер Марсело Гальярдо попросил его заниматься отдельно от команды. Таким образом, Карим Бензема не примет участие в матче Профессиональной лиги против Аль-Таи.

Напомним, что в январе ходила информация о том, что Бензема хочет вернуться в Европу, но для этого ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты. Среди претендентов на его трансфер называли Челси и Арсенал, не исключалось и его возвращение в родной Лион.

Контракт Бензема с чемпионами Саудовской Аравии рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне легенда Реала Мадрид отметился 12 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах.

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