Какой номер Мбаппе будет носить в Реал Мадриде? Он заберет его у легенды клуба

Звездный нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе уже сообщил команде и коллегам по раздевалке, что покидает Париж этим летом. Он не объявил о своем пункте назначения, но все предполагают, что его новой командой станет Реал Мадрид. И это несмотря на то, что с «Лос Бланкос» и у него ничего не подписано, поскольку они все еще ведут переговоры.

Несмотря на это, уже ведутся разговоры о номере, который француз будет носить в Реал Мадриде. По сообщениямMundodeportivo это будет число «10», которое сейчас находится на спине легенды мадридского клуба – Луки Модрича. Этот номер освободится летом, поскольку контракт хорватского полузащитника истекает 30 июня, и его продление не входит в планы клуба.

Таким образом, Мбаппе унаследует «десятку» Модрича. В ПСЖ он носит номер «7», но этот номер — собственность Винисиуса, который в принципе не собирается его отдавать. Ношение цифры «10» не было бы для Мбаппе чем-то новым, поскольку он носит этот номер за сборную Франции и именно с этим номером он выиграл чемпионат мира.

Лука Модрич взял «10» номер в 2017 году, до этого он играл под «19». Хорват стал входить в элитный список футболистов, выступавших в «Мадриде» под номером «10» наряду с Пушкашем и Веласкесом. Однако в истории номера случались и неудачи. До Луки его носили футболисты, не оправдавшие ожидания клуба: Месут Озил, Хамес, Снейдер, Робиньо и Ласс Диарра.