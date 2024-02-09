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Известно, во сколько Ливерпулю может обойтись замена Салаха из Баварии

Новости футбола Сегодня, 09:12
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Известно, во сколько Ливерпулю может обойтись замена Салаха из Баварии Известно, во сколько Ливерпулю может обойтись замена Салаха из Баварии

Ливерпуль начинает разрабатывать план на случай ухода Мохамеда Салаха и в летнее трансферное окно «скаузеры» могут пригласить нападающего Баварии Джамаля Мусиалу.

Но, для мерсисайдцев этот трансфер будет далеко не самым дешевым вариантом. По сообщению Bild, «рекордмайстер» запросит за 20-летнего нападающего не менее 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Мусиалу в 110 миллионов евро, а его контракт с Баварией действителен до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету 20-летнего игрока семь голов и три результативные передачи во всех соревнованиях, и при правильном руководстве он может стать для Ливерпуля нападающим мирового класса.

Напомним, что по сообщению английских СМИ саудовский Аль-Иттихад готов предложить Ливерпулю за Салаха 200 миллионов евро.

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