Известно, во сколько Ливерпулю может обойтись замена Салаха из Баварии

Ливерпуль начинает разрабатывать план на случай ухода Мохамеда Салаха и в летнее трансферное окно «скаузеры» могут пригласить нападающего Баварии Джамаля Мусиалу.

Но, для мерсисайдцев этот трансфер будет далеко не самым дешевым вариантом. По сообщению Bild, «рекордмайстер» запросит за 20-летнего нападающего не менее 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Мусиалу в 110 миллионов евро, а его контракт с Баварией действителен до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету 20-летнего игрока семь голов и три результативные передачи во всех соревнованиях, и при правильном руководстве он может стать для Ливерпуля нападающим мирового класса.

Напомним, что по сообщению английских СМИ саудовский Аль-Иттихад готов предложить Ливерпулю за Салаха 200 миллионов евро.