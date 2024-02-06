Команда из Саудовской Аравии готова предложить за Салаха 200 миллионов

Команда Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад готов заплатить невероятную сумму за Мохамеда Салаха, сообщает The Athletic.

Как информируют источники, саудиты готовы предложить Ливерпулю 200 миллионов фунтов за египетского футболиста. Таким образом, Аль-Иттихад не сдается в своих попытках подписать Мохамеда Салаха. Однако, пока "красные" не заинтересованы в продаже своего лидера, но такая рекордная сумма может заставить руководство пересмотреть свою позицию. Действующий контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что 22 июня 2017, Салах перешел из Ромы в Ливерпуль примерно за €52 миллиона. Также, 9 декабря 2023, года в матче английской Премьер-лиги с Кристал Пэлас забил свой 200-й гол за Ливерпуль во всех турнирах и стал пятым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение (на это ему понадобилось 326 матчей).

Также этот гол стал для Салаха 150-м в чемпионате и по этому показателю он занял 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги, сравнявшись с Майклом Оуэном. 23 декабря забил свой 151-й гол в Премьер-лиге в ворота Арсенала и вышел на чистое 10-е место в перечне лучших бомбардиров Премьер-лиги, обойдя Оуэна.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провел 20 матчей, забил 14 голов и отдал восемь ассистов.