Известно, какой ценник выставил Лилль за своего 18-летнего таланта

18-летний центральный защитник Лилля Лени Йоро своей игрок привлек внимание множества топовых европейских клубов, и команда Паулу Фонсеки на этом хочет отыграться сполна.

По сообщению Маттео Моретто, Лилль в настоящее время оценивает игрока в 60 миллионов евро. Но в будущем все может измениться, ведь контракт Йоро заканчивается летом 2025 года. Так как Лилль не хочет терять защитника бесплатно, факторы длительности контракта и конкуренция топ-клубов станут определяющими.

Йоро в нынешнем сезоне провел 26 матчей за Лилль, в которых он отметился тремя забитыми мячами. Transfermarktоценивает игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе со стороны ПСЖ к 18-летнему защитнику, но ним так же интересуютсяРеал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Бавария и Манчестер Сити.