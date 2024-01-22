ПСЖ пытается опередить Реал и МЮ в борьбе за вундеркинда Лилля

ПСЖ на этой неделе проведет переговоры с Лиллем по поводу трансфера 18-летнего центрального защитника Лени Йоро, сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна.

Йоро – приоритетный вариант парижского клуба для усиления центра обороны. Чемпионы Франции планируют завершить его подписание уже этой зимой, чтобы не оставить шансов другим претендентам.

Лилль хочет сделать Йоро самым дорогим защитником в истории Лиги 1. На данный момент рекорд принадлежит Бенжамену Менди, который переходил в Манчестер Сити из Монако за 57 миллионов евро.

Известно, что активный интерес к Йоро также проявляют Реал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Бавария и Манчестер Сити.

Йоро – воспитанник академии Лилля. Он дебютировал за главную команду клуба в возрасте 16 лет, а в текущем сезоне пробился в основной состав и отличился 3 голами в 24 матчах.

Этой зимой ПСЖ уже купил у Сан-Паулу бразильского центрального защитника Лукаса Бералдо.