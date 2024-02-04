Именинник Хойлунд и удивительный рекорд Ман Юнайтед

Манчестер Юнайтед сегодня в матче 23-го тура английской Премьер-лиги на Олд Траффорд принимал Вест Хэм. Подопечные Эрика тен Хага показали приличный футбол и преуспели в реализации моментов. Хозяева сумели забить в ворота «молотобойцев» три мяча и при этом не пропустили в свои. В первом тайме счет открыл Расмус Хойлунд, а во втором дублем отметился Алехандро Гарначо.

Интересно, что Хойлунд забил в четвертом матче Премьер-лиги подряд. По этому показателю норвежец стал самым молодым игроком в истории АПЛ после Делле Алли, который также забивал в четырех матчах подряд в 2017-м. К слову, Расмус сегодня отмечает свое 21-летие.

Rasmus Højlund (21y) is the youngest player to score in four successive Premier League appearances since Dele Alli in January 2017 (20y 268d). #MUNWHU pic.twitter.com/eXOb93VXJ4 — Squawka Live (@Squawka_Live) February 4, 2024

Добавим, что Манчестер Юнайтед продолжает удерживать удивительный рекорд. Все дело в том, что «красные дьяволы» не проиграли еще ни одного домашнего поединка в истории Премьер-лиги, в котором после первого тайма вели в счете.