Хорошие новости для Пиоли. Один из защитников Милана близок к возвращению в строй после травмы

Защитник Милана Малик Тшау продолжает восстанавливаться после травмы. Как ожидается, немецкий защитник вернется в общую группу россонери на следующей неделе.

22-летний центрбек не появлялся на поле после матча с Фиорентиной (1:0) в конце ноября из-за травмы подколенного сухожилия. Из-за этой проблемы он пропустил последние 13 игр команды во всех соревнования.

В лазарете по-прежнему остаются основные защитники Милана Фикайо Томори и Пьер Калулу. Наставник россонери Стефано Пиоли надеется, что они восстановятся до конца февраля.

Тшау перешел в Милан летом 2022 года из Шальке за 8 миллионов евро. В текущем сезоне немец принял участие в 16 матчах россонери, не отметившись результативными действиями.

Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Ранее мы сообщали, что летом сменить Пиоли на посту может экс-наставник Интера, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте.