Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО

ДР Конго проводит матч группового этапа Кубка Африканских наций против Замбии. Игра прошла в среду, 17 января.

На 23-й минуте матча, случился довольно забавный эпизод. Замбия открыла счет в матче, но произошло это после ошибки голкипера, который влетел в нападающего Петсона Даку. Футболист не растерялся, быстро бросил мяч из аута на своего партнера Кангва, который отправил мяч в пустые ворота. Ни голкипер, ни два защитника не смогли остановить мяч.

Напомним, что решение арбитра на 90+ мин определило результат матча Буркина-Фасо - Мавритания.