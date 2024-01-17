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Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО

Новости футбола Сегодня, 16:19
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО

ДР Конго проводит матч группового этапа Кубка Африканских наций против Замбии. Игра прошла в среду, 17 января.

На 23-й минуте матча, случился довольно забавный эпизод. Замбия открыла счет в матче, но произошло это после ошибки голкипера, который влетел в нападающего Петсона Даку. Футболист не растерялся, быстро бросил мяч из аута на своего партнера Кангва, который отправил мяч в пустые ворота. Ни голкипер, ни два защитника не смогли остановить мяч.

Хаос на матче КАН
Хаос на матче КАН
Хаос на матче КАН
Хаос на матче КАН
Хаос на матче КАН

Напомним, что решение арбитра на 90+ мин определило результат матча Буркина-Фасо - Мавритания.

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