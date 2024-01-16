Это пенальти? Решение арбитра на 90+ мин определило результат матча Буркина-Фасо - Мавритания

Во вторник, 16 января, прошел матч первого тура Кубка Африканских наций между Буркина-Фасо и Мавританией.

Буркина-Фасо добыл минимальное преимущество со счетом 1:0, единственный забитый гол произошел на 90+6 минуте. Бертран Траоре реализовал пенальти. Однако, этот момент получился довольно спорным.

Предлагаем вам посмотреть скриншоты и определить, был ли 11-метровый?

Буркина-Фасо лидирует в квартете D после первого тура. У Алжира и Анголы по одному очку в активе.