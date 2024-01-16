КАН-2023. Буркина-Фасо вырвал победу у Мавритании благодаря спорному пенальти

В первом туре группового этапа Кубка Африки встречались сборные Буркина-Фасо и Мавритании.

До начала матча фаворитом противостояния считались номинальные хозяева, которые могут похвастаться более высоким статусом в африканском футболе.

Впрочем, наш матч стал подтверждением того, что на футбольном поле фаворитов и аутсайдеров нет. Команды провели не самый зрелищный и практически ровный поединок.

Мавританские футболисты смогли нейтрализовать сильные стороны Буркина-Фасо. Более того, на определенном этапе скромная сборная даже владела игровым преимуществом и была ближе к тому, чтобы забить гол. Несколько раз свое мастерство демонстрировал голкипер номинальных хозяев Эрве Коффи.

В компенсированное время, когда казалось, что дело идет к безголевой ничье, арбитр назначил спорный пенальти в ворота Мавритании, который реализовал Бертран Траоре и принес своей команде три очка.

Буркина-Фасо лидирует в квартете D после первого тура. У Алжира и Анголы по одному очку в активе.

⌚ FULL-TIME!



Burkina Faso snatches the 3 points in the dying moments, thanks to Bertrand Traore's late goal! #BFAMRT | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/J1lqMryoc9 — CAF (@CAF_Online) January 16, 2024

Кубок африканских наций

1-й тур. Группа D

Буркина-Фасо - Мавритания - 1:0

Гол: Бертран Траоре, 90+5, с пенальти