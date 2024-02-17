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"Горжусь результатом против лучшей команды мира". Почеттино высказался о ничье с Манчестер Сити

Новости футбола Сегодня, 15:28
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
"Горжусь результатом против лучшей команды мира". Почеттино высказался о ничье с Манчестер Сити "Горжусь результатом против лучшей команды мира". Почеттино высказался о ничье с Манчестер Сити

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче с Манчестер Сити (1:1) в 25-м туре АПЛ.

«Это было очень хорошее выступление. Очень приятно. Я думаю, это тот дух, который мы хотим показать. Мы работаем для этого. Я считаю, что Ман Сити - это лучшая команда в мире прямо сейчас, так что нам можно гордиться таким результатом.

Мы были очень храбрыми. Первый тайм был действительно хорош. Я думаю, мы действовали агрессивно, вели мяч вперед и выигрывали дуэли. Во втором тайме они доминировали и заставили нас защищаться глубже. Я думаю, что мы имели даже некоторые шансы на победу. Но я счастлив и такому результату.

Второй тайм? Это был момент, когда нам нужно было попытаться забить второй гол. После этого мы решили не давать им слишком много пространства и я выпустил на поле еще одного центрального защитника. Это было сложно, но мы смогли сыграть вничью, несмотря на пропущенный гол», - сказал Почеттино.

Челси занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 25 февраля Аристократы сыграют против Ливерпуля в финале Кубка английской лиги.

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