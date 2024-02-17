Гол Роналду помог Ан-Насру одолеть Аль-Фатех

В поединке 20-го тура саудовской Про-лиги Ан-Наср принимал на своем поле Аль-Фатех. Подопечные Луиша Каштру уверенно идут на второй строчке, однако отставание от Аль-Хиляля весьма существенное.

Хозяева захватили инициативу с первых минут и заслуженно повели в счете в середине первого тайма. Криштиану Роналду воспользовался передачей с фланга и в одно касание пробил вратаря соперников. Гости нашли в себе силы быстро отыграться и на перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме на поле точилась равная борьба с небольшим перевесом хозяев, которым в итоге и удалось вырвать победу. Победный гол на счету еще одного португальца. Отавиу головой замкнул прострел с правого фланга и поставил точку в матче.

Ан-Наср — Аль-Фатех — 2:1

Голы: Роналду 17, Отавиу 72 — Аль-Наджди 29.

Ан-Наср продолжает погоню за Аль-Хилялем, который свой матч 20-го тура проведет завтра. На текущий момент команды в таблице разделяют четыре очка.