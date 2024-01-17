Гофф не без проблем преодолела второй круг Australian Open

19-летняя четвертая ракетка мира Коко Гофф сумела пробиться в третий круг Australian Open-2024.

В матче второго круга Гофф переиграла другую американку – Кэролайн Доулхайд, которая занимает 43-е место в мировом рейтинге. Первый сет получился очень сложным для одной из фавориток турнира. Доулхайд удалось отыграться с 0:3 и дотянуть до тай-брейка, где Гофф уверенно выиграла 7:2.

Во второй партии Гофф отдала 25-летней сопернице только 2 гейма.

В следующем круге Гофф ждет матч против еще одной американки – Алиши Паркс, которая занимает 82-е место в рейтинге WTA. Во втором круге она выбила финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес из Канады.

Напомним, во втором круге Australian Open неожиданно покинула шестая ракетка мира Онс Жабер, которая уступила 16-летней спортсменке.