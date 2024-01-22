Главный тренер Челси отреагировал на интерес к своему игроку

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал сообщения в СМИ по поводу возможного перехода форварда «синих» Армандо Брои.

Как цитирует наставника «аристократов»TalkSPORT, пока что трансферная обстановка клуба со столицы Англии является тихой гаванью:

«На данный момент нет никаких новостей. Мы не можем ничего сообщить. Все так тихо, и это хорошо. Нет никаких новостей об игроках, которые могут уйти или прийти».

Ранее сообщалось, что Челси готов попрощаться с 22-летним форвардом. Сначала его были готовы отдать в аренду, но вскоре появилась информация о том, что «аристократы» могут отпустить Брою на постоянной основе, если кто-то выплатит за него сумму в районе 50 миллионов евро.

В этом сезоне албанец провел 17 матчей за «аристократов», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает Брою в 28 миллионов евро.