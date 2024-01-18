Челси оценил своего форварда в 50 миллионов фунтов

Лондонский Челси готов попрощаться со своим форвардом даже в том случае, если ему не удастся найти замену.

Ранее мы сообщали, что «аристократы» при подобном сценарии отдадут в аренду нападающего Армандо Брою, но, как заявляет The Telegraph, при хорошем предложении его могут продать и без подобающей замены.

22-летнего албанца Челси оценил в более чем 50 миллионов фунтов и готов выслушать все предложения по нему. Ныне он вызывает к себе интерес со стороны Вулверхэмптона, Фулхэма и Вест Хэма, но сейчас непонятно, сможет ли кто-то из них приблизиться к финансовым требованиями синих.

Так же добавляется, что Брою изучают клубы из-за рубежа.

В этом сезоне албанец провел 17 матчей за «аристократов», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает Брою в 28 миллионов евро.