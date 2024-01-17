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Почеттино готов попрощаться с форвардом, если подпишет ему замену

Новости футбола Сегодня, 03:19
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Почеттино готов попрощаться с форвардом, если подпишет ему замену Фото: twitter.com/14carlitos14_ / автор неизвестен

В случае приглашения нового форварда лондонский Челси может устроить незначительную чистку состава.

Как сообщает The Guardian, на «Стэмфорд Бридж» готовы попрощаться с албанским нападающим Армандо Броей, которого вряд ли удастся продать, но которого могут отдать в аренду.

22-летний футболист сейчас не показывает выдающих результатов, а если Челси оформит трансфер его конкурента по позиции, то его шансы регулярно попадать в состав снизятся.

Ситуация вокруг Брои привлекает внимание нескольких клубов АПЛ. Сейчас возможность приглашения албанца изучают Вест Хэм и Вулверхэмптон, но скорей всего, он перейдет в аренду с правом выкупа летом.

Если 22-летнего нападающего таки удастся продать, то это улучшит положение Челси в финансовом фейр-плей, так как он – воспитанник клубной академии и деньги, вырученные за его продажу, являются чистой прибылью.

В этом сезоне албанец провел 17 матчей за «аристократов», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает Брою в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Сити Калвину Филлипсу.

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