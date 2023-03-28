Главные новости дня: 28 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 28 марта.

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Испания проиграла Шотландии. Все результаты дня.

Transfermarkt обновил цены на игроков из чемпионата Украины.

"Интер" и "Атлетико" поборются за форварда сборной Италии.

"Бавария" хочет переманить таланта "Барселоны".

Два опытных хавбека летом вернутся в ПСЖ.

Названо имя следующего тренера сборной Украины.

В английской Премьер-лиге планируют изменить финансовые правила.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил особую награду.

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