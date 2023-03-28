Победы Хорватии и Швейцарии, поражение Испании: результаты отбора Евро-2024 28 марта

Состоялись матчи 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Стоит отметить победы Хорватии и Швейцарии над Турцией и Израилем, а также поражение Испании от Шотландии.

Группа А

Шотландия – Испания - 2:0 (1:0)

Голы: Мактомини, 7 - 1:0, Мактомини, 51 - 2:0

Грузия – Норвегия - 1:1 (0:1)

Голы: Серлот, 15 - 0:1, Микаутадзе, 60 - 1:1

Положение команд: Шотландия - 6 (2), Испания - 3 (2), Норвегия - 2 (1), Грузия - 1 (1), Кипр - 1 (0).

Группа D

Турция – Хорватия - 0:2 (0:2)

Голы: Ковачич, 20 - 0:1, Ковачич, 45 - 0:2

Уэльс – Латвия - 1:0 (1:0)

Гол: Мур, 41 - 1:0

Положение команд: Уэльс, Хорватия - 4 (2), Турция - 3 (2), Армения, Латвия - 0 (1).

Группа I

Швейцария – Израиль - 3:0 (1:0)

Голы: Варгас, 39 - 1:0, Амдуни, 47 - 2:0, Видмер, 52 - 3:0

Румыния – беларусь - 2:1 (2:0)

Голы: Станчу, 17 - 1:0, Буркэ, 19 - 2:0, Морозов, 86 - 2:1

Косово – Андорра - 1:1 (0:0)

Голы: Жегрова, 59 - 1:0, Росас, 61 - 1:1

Положение команд: Швейцария, Румыния - 6, Косово - 2, Андорра, Израиль - 1, беларусь - 0.

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