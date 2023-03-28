В английской Премьер-лиге планируют изменить финансовые правила.

Глава АПЛ Ричард Мастерс выразил своё предпочтение к финансовой системе, аналогичной системе УЕФА, которая ограничивает расходы на трансферы и зарплаты до 70% от дохода.

Мастерс также отметил, что разрыв между клубами Премьер-лиги и Чемпионшипа будет уменьшен.

На данный момент лидером чемпионата Англии является "Арсенал", опережая "Манчестер Сити" на 8 очков.