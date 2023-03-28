В английской Премьер-лиге планируют изменить финансовые правила
Новости футбола Сегодня, 10:33
Фото: открытые источники
В английской Премьер-лиге планируют изменить финансовые правила.
Глава АПЛ Ричард Мастерс выразил своё предпочтение к финансовой системе, аналогичной системе УЕФА, которая ограничивает расходы на трансферы и зарплаты до 70% от дохода.
Мастерс также отметил, что разрыв между клубами Премьер-лиги и Чемпионшипа будет уменьшен.
На данный момент лидером чемпионата Англии является "Арсенал", опережая "Манчестер Сити" на 8 очков.
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