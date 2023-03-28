Названо имя следующего тренера сборной Украины

Следующим главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров, который в данный момент возглавляет “Аль-Айн”.

“Наши следующие матчи в отборе Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, и я уверен на 99,9 процентов, что новым тренером станет Ребров. Ему будет непросто. Теперь ему нужно выигрывать все матчи. В игре с Англией мы увидели не команду, а набор футболистов”, - сказал журналист Игорь Цыганык в программе “Цыганык Live”.

Напомним, что в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Украина проиграла Англии со счетом 0:2.

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